Bombeiros do Tocantins confirmam quatro mortes após queda de ponte

(Reuters) - O Corpo de Bombeiros do Tocantins informou que foram recuperados nesta terça-feira os corpos de mais três vítimas do acidente com uma ponte na divisa do Tocantins com o Maranhão, levando o número de mortes confirmadas até o momento a quatro.

Lista divulgada pela instituição aponta que ainda há 13 desaparecidos.

Entre as vítimas localizadas nesta terça, estão uma menina de 11 anos e a motorista do caminhão carregado com ácido sulfúrico que caiu no rio e está submerso no local do acidente.