China planeja emissão recorde de US$411 bi em títulos públicos especiais em 2025, segundo fontes

As fontes, que têm conhecimento das discussões, não quiseram ser identificadas devido à sensibilidade do assunto.

O Escritório de Informações do Conselho de Estado, que lida com as consultas da mídia em nome do governo, do Ministério das Finanças e da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC), não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

Os rendimentos dos títulos do tesouro chinês de 10 anos e 30 anos subiram 1 ponto-base (pb) e 2 pb, respectivamente, após a notícia.

A emissão especial de títulos planejada para o próximo ano seria a maior já registrada e ressalta a disposição de Pequim de se endividar ainda mais para combater as forças deflacionárias na segunda maior economia do mundo.

A emissão "excede as expectativas do mercado", disse Tommy Xie, chefe de pesquisa macro asiática do OCBC Bank.

"Além disso, como o governo central é a única entidade com capacidade significativa para alavancagem adicional, qualquer emissão de títulos em nível central é percebida como um desenvolvimento positivo, provavelmente fornecendo suporte incremental para o crescimento."