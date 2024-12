Guatemala está aberta a aceitar deportados centro-americanos de Trump, dizem fontes

A equipe de transição de Trump não respondeu a um pedido de comentário em um primeiro momento.

TENTANDO UM COMEÇO TRANQUILO

As reuniões entre Guatemala e Estados Unidos sinalizam que o governo de centro-esquerda do presidente Bernard Arévalo, um aliado do governo Biden, quer começar em termos tranquilos com o governo Trump, apesar dos laços entre a oposição conservadora da Guatemala e muitos na órbita do presidente eleito. A posse de Trump ocorrerá em 20 de janeiro.

El Salvador, cujo presidente populista Nayib Bukele já tem laços estreitos com o grupo de Trump, adotou uma abordagem menos proativa. Mas uma fonte próxima às discussões entre as autoridades salvadorenhas e a equipe de transição disse que o governo Trump prevê uma cooperação tranquila com El Salvador em relação à imigração.

A autoridade guatemalteca observou que o país já recebe 14 voos de deportação por semana durante o governo do presidente norte-americano, Joe Biden, e está se preparando para um aumento.

O vice-ministro das Relações Exteriores de Honduras, Antonio García, disse à Reuters que o país recebe 10 voos de deportação por semana. A Reuters não conseguiu confirmar o número de voos de deportação para outros países da América Central.