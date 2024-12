Acabaram com o feriadão do Arthurzito

E Xandão também está trabalhando nesse feriadão, BRASEW. Brasília está agitada. O ministro supremo deu 48 horas para o Exército explicar a festa do caqui que virou o Comando Militar do Planalto e do Leste com visitas diárias aos kids pretos, presos dentro do inquérito do golpe. O próprio regulamento dos milicos impede visitas diárias. O Braga Netto, o ex-ministro do Bolsonaro, ex-general, recebe visitas só nos dias permitidos mesmo.

Por falar em Brega Netto, Xandão disse que ele vai ter que continuar preso porque a defesa não apresentou nenhum argumento convincente para libertá-lo. Não vai ter vale-peru de Réveillon.

Google botando pânico

E o Google que está botando pânico na galera dizendo que a cotação do dólar chegou a R$ 6,38 em dia que nem sequer teve mercado. Os advogados do governo pediram explicações do motivo pelo qual o Google não informa as cotações oficiais do Banco Central brasileiro. O Google já tirou a cotação fake do ar.

E esperamos voltar amanhã só no modo retrospectiva porque chega de notícia nova, né? Teve até avião de passageiros caindo no Cazaquistão e que parece que foi atingido pelos russos. Socorro, BRASEW.