Milhares de pessoas se reúnem nos 20 anos de tsunami mortal no Oceano Índico

Por Yuddy Cahya Budiman e Artorn Pookasook e Uditha Jayasinghe

(Reuters) - Sobreviventes e familiares das vítimas do tsunami no Oceano Índico, há 20 anos, visitaram valas comuns, acenderam velas e confortaram uns aos outros no sudeste e sul da Ásia em cerimônias nesta quinta-feira, para marcar o desastre que matou cerca de 230.000 pessoas.

O tsunami de 26 de dezembro de 2004 foi desencadeado por um terremoto de magnitude 9,1 na costa da província de Aceh, na Indonésia, enviando ondas de até 17,4 metros de altura que atingiram as costas de Indonésia, Tailândia, Sri Lanka, Índia e outros nove países.