Rússia diz ter frustrado planos ucranianos para matar autoridades com bombas disfarçadas

Uma fonte da SBU confirmou à Reuters que a agência de inteligência ucraniana estava por trás do ataque. A Rússia disse que o assassinato foi um ataque terrorista da Ucrânia, país com o qual está em guerra desde fevereiro de 2022, e prometeu vingança.

"O Serviço Federal de Segurança da Federação Russa impediu uma série de tentativas de assassinato de militares graduados do Ministério da Defesa", afirmou o FSB.

"Quatro cidadãos russos envolvidos na preparação desses ataques foram detidos", acrescentou em um comunicado.

A SBU da Ucrânia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

O FSB, o principal sucessor da KGB da era soviética, disse que os cidadãos russos haviam sido recrutados pelos serviços de inteligência ucranianos.

Um dos homens resgatou uma bomba disfarçada de carregador portátil em Moscou, que seria fixada com ímãs no carro de uma das principais autoridades do Ministério da Defesa, segundo o FSB.