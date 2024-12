Confiança de serviços no Brasil fecha 2024 no nível mais baixo em 3 meses, aponta FGV

SÃO PAULO (Reuters) - A confiança do setor de serviços do Brasil recuou em dezembro e fechou o ano no nível mais fraco em três meses, mostraram os dados divulgados nesta sexta-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

No mês, o Índice de Confiança de Serviços (ICS) caiu 0,6 ponto, marcando a segunda queda consecutiva, e foi a 94,3 pontos, menor nível desde setembro (93,8 pontos).

"O resultado de dezembro da confiança de serviços reitera o cenário de 2024: movimentos distintos entre situação atual e expectativas", destacou Stéfano Pacini, economista do FGV IBRE.