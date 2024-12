EUA observam atentamente a crise política na Coreia do Sul

(Reuters) - O aprofundamento da crise política na Coreia do Sul não diminuiu a prontidão militar dos 28.500 soldados arregimentados no país asiático, afirmou nesta sexta-feira uma autoridade norte-americana, e Washington afirmou que monitora de perto a situação.

O Parlamento sul-coreano aprovou nesta sexta-feira o impeachment do presidente em exercício, Han Duck-soo, duas semanas após impedir o então presidente, Yoon Suk Yeol, por causa da declaração de lei marcial, jogando o país ainda mais fundo no caos político.

As tropas norte-americanas estão estacionadas na Coreia do Sul como um legado da Guerra das Coreias, entre 1950 e 1953. Após a declaração de lei marcial neste mês, os EUA e a Coreia do Sul adiaram exercícios, e o secretário de Defesa norte-americano, Lloyd Austin, cancelou uma viagem ao país.