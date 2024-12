IGP-M sobe menos que o esperado em dezembro e fecha 2024 com alta de 6,54%, diz FGV

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que responde por 60% do índice geral e apura a variação dos preços no atacado, subiu 1,21% em dezembro, de 1,74% no mês anterior, fechando o ano com avanço de 7,24%.

"No IPA, o preço do café, influenciado pelo clima e pelo câmbio, foi o principal destaque, registrando alta de 28,82%" no mês, disse Braz.

Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem peso de 30% no índice geral, acelerou a alta a 0,12% em dezembro, de 0,07% em novembro. No ano, o IPC subiu 4,02%.

O destaque em dezembro foi a alta de 6,43% dos cigarros, enquanto o contrafilé subiu 7,20%.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) passou a avançar no mês 0,51%, de uma alta de 0,44% em novembro, acumulando em 2024 ganho de 6,34%.

O IGP-M calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência.