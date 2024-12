México prende quase meio milhão de imigrantes rumo aos EUA no último trimestre

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - As forças de segurança mexicanas prenderam cerca de 475 mil imigrantes ilegais desde outubro, disseram autoridades nesta sexta-feira, em um momento no qual o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaça impor tarifas ao país caso não impeça a chegada deles à fronteira entre as nações. O registro de quase meio milhão de imigrantes detidos entre os dias 1º de outubro e 26 de dezembro sugere que medidas mais rígidas foram adotadas no fim do ano. Desde o início de 2024, cerca de 900 mil imigrantes foram presos, informou o governo no início deste mês. "Achamos que é um modelo que funciona, que sempre pode ser melhorado, mas que respondeu muito satisfatoriamente a esse fenômeno (imigratório)", disse nesta sexta-feira o ministro das Relações Exteriores do país, Juan Ramón de la Fuente. Em coletiva de imprensa ao lado da presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, ele disse que o número de imigrantes presos na fronteira compartilhada entre México e EUA caiu 81% em meados de dezembro na comparação com o mesmo período do ano anterior. Israel Ibarra, pesquisador de imigração no Colegio de la Frontera Norte, disse que o aumento nas detenções ocorre, em parte, pelo "compromisso de reduzir o trânsito de pessoas se movendo pelo México para os Estados Unidos", feito por Sheinbaum em telefonema recente que teve com Trump. A ligação ocorreu no fim de novembro, após o republicano ameaçar impor uma tarifa de 25% sobre as importações do México e do Canadá caso esses países não impedissem a chegada de drogas -- especialmente o fentanil -- e imigrantes aos EUA. (Reportagem de Raúl Cortés Fernández e Lizbeth Díaz)