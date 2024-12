População sem-teto cresce 18% em 2024 nos EUA, mostra relatório

Mais de 770 mil pessoas foram consideradas como sem-teto nos Estados Unidos em 2024, de acordo com um relatório apresentado nesta sexta-feira (27) pelo Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano do país. Os dados representam um aumento de 18% em relação a 2023.

De acordo com o documento, a alta é consequência de um conjunto de fatores. Entre eles, a falta de moradias acessíveis, o crescimento da inflação e o fim dos auxílios do governo implementados durante a pandemia de Covid-19, além do aumento das catástrofes naturais.

O relatório é baseado em dados de várias localidades realizadas em uma única noite, em janeiro do ano passado.