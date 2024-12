Movimentação de estrutura de ponte que desabou entre Tocantins e Maranhão afeta buscas, diz Marinha

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Parte remanescente da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que desabou entre os Estados do Tocantins e do Maranhão no domingo passado, se movimentou e as atividades de buscas com mergulhadores próximas aos pilares da estrutura foram interrompidas, informaram autoridades nesta sexta-feira.

Nove mortes foram confirmadas e oito pessoas permanecem desaparecidas desde o início das buscas, após a queda do vão central da ponte de mais de meio quilômetro de extensão, segundo informações da Marinha, que participa dos esforços de resgate. A última vítima fatal foi encontrada na noite da véspera por moradores a seis quilômetros do local do desmoronamento, a jusante do rio.