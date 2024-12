Presidente do Azerbaijão afirma que avião foi derrubado por disparos vindos da Rússia

Por Nailia Bagirova e Anton Kolodyazhnyy

BAKU/MOSCOU (Reuters) - O Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, disse neste domingo que o avião de passageiros que caiu na semana passada matando 38 pessoas foi danificado por tiros vindos do solo russo e disse que algumas pessoas na Rússia mentiram sobre a causa do desastre.

O Presidente Vladimir Putin pediu desculpas a Aliyev no sábado pelo “incidente trágico” de quarta-feira no espaço aéreo russo envolvendo o avião da brasileira Embraer, após as defesas aéreas russas terem se engajado contra drones de ataque ucranianos. Um comunicado do Kremlin não disse que a Rússia havia derrubado o avião, apenas destacou que um caso criminal foi aberto.