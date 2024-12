Alemanha acusa Elon Musk de tentar influenciar eleição do país

BERLIM (Reuters) - O governo da Alemanha acusou o bilionário Elon Musk nesta segunda-feira de tentar influenciar a eleição de fevereiro no país com artigos de apoio ao partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD, na sigla em alemão), embora tenha sugerido que se tratavam de "bobagens".

Musk, que servirá ao novo governo de Donald Trump nos Estados Unidos como conselheiro externo, endossou a AfD como a última esperança da Alemanha em um artigo de opinião para o jornal Welt am Sonntag, o que levou uma editora a se demitir em protesto.

"De fato, Elon Musk está tentando influenciar a eleição federal" com as publicações no X e o artigo de opinião, disse um porta-voz do governo alemão.