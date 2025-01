Ataque a tiros em fila de boate deixa ao menos 10 feridos em Nova York

Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas após homens atirarem contra uma fila do lado de fora de uma boate no bairro do Queens, em Nova York.

O que aconteceu

Quatro homens chegaram caminhando no local, dispararam ao menos 30 vezes contra os jovens, e fugiram. Segundo a polícia de Nova York, eles correram até uma rua vizinha após o crime e embarcaram em um carro.

Seis mulheres e quatro homens, com idades entre 16 e 19 anos, foram feridos. Eles foram levados para hospitais locais e não correm risco de morrer, informou o chefe de patrulha policial de Nova York, Philip Rivera, ao canal CBS News.