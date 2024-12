FAB diz que receberá terça-feira gravadores de voo de avião Embraer que caiu no Cazaquistão

(Reuters) - A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), informou nesta segunda-feira que chegarão ao Brasil na terça-feira os gravadores de voo da aeronave Embraer 190 envolvida em acidente semana passada no Cazaquistão.

Atendendo à solicitação da Autoridade de Investigação de Acidentes Aeronáuticos do Cazaquistão, o Cenipa receberá três de seus investigadores, assim como três investigadores do Azerbaijão e três da Rússia. Eles acompanharão o processo de degravação dos dados.

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, disse no domingo que o avião de passageiros que caiu na semana passada matando 38 pessoas foi danificado por tiros vindos do solo russo e disse que algumas pessoas na Rússia mentiram sobre a causa do desastre.