Investigadores da Coreia do Sul pedem mandado de prisão para presidente por lei marcial

A polícia tentou, mas não conseguiu, fazer uma batida no gabinete presidencial como parte da investigação.

Um tribunal de Seul decidirá se emitirá um mandado de prisão após a solicitação.

A insurreição é uma das poucas acusações pelas quais um presidente sul-coreano não tem imunidade.

Yoon Kab-keun, advogado do presidente suspenso, disse que o pedido de prisão é "injusto" e que a agência anticorrupção não tem autoridade para fazê-lo.

"A lei marcial de emergência está dentro da autoridade do presidente", disse o advogado aos repórteres do lado de fora do Tribunal Distrital Ocidental de Seul, depois de apresentar um parecer por escrito sobre o pedido de mandado de prisão, bem como uma carta de nomeação de advogados.

Yoon foi suspenso dos poderes presidenciais depois de sofrer um impeachment pelo Parlamento devido à sua decisão de impor a lei marcial.