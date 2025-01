Membros do governo ganham iPhone e porcelana da China e entregam à União

O ministro-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), general Marcos Amaro dos Santos, e dois secretários da pasta ganharam de presente celulares e jogos de porcelana do governo chinês, mas repassaram os objetos ao acervo público da União após recomendação da CEP (Comissão de Ética Pública), ligada à Presidência.

O que aconteceu

Os presentes foram entregues em jantar oferecido pelo Brasil ao presidente da China, Xi Jinping. No encontro de 20 de novembro do ano passado, os chineses entregaram ao ministro um celular Huawei Mate 60 Pro, avaliado a partir de R$ 5.200, e um conjunto de chá de porcelana chinesa com seis xícaras e bule. Já o secretário-executivo do GSI, Ivan de Sousa Corrêa Filho, e o secretário-executivo adjunto, Lincoln Bernardes Júnior, receberam um jogo de chá e um iPhone 16—encontrado a partir de R$ 6.100 —para cada um.

O itens foram devolvidos após avaliação da Comissão de Ética. Segundo a CEP, os objetos ultrapassaram 1% do teto remuneratório da administração pública, que é o salário de um ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), de R$ 44 mil. Os itens, portanto, foram considerados presentes, e não brindes.