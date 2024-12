Juiz argentino diz que empresário de Liam Payne e funcionários de hotel foram imprudentes antes da morte do cantor

(Reuters) - Um juiz argentino argumentou que o empresário do ex-vocalista do One Direction Liam Payne e os funcionários do hotel onde ele estava hospedado não agiram como deveriam antes da morte do cantor, e permitiu o prosseguimento das acusações contra eles, de acordo com um comunicado da promotoria nesta segunda-feira.

Payne caiu da sacada de um hotel em Buenos Aires e morreu, em outubro.

O empresário de Payne, o gerente do hotel e o chefe da recepção são acusados de homicídio culposo em relação à morte do ex-astro pop. Eles podem pegar até 5 anos de prisão se forem condenados.