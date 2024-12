Carter quis passar os últimos dias em casa e recebia cuidados paliativos

Jimmy Carter decidiu hoje passar seu tempo restante em casa com sua família e receber cuidados paliativos em vez de mais intervenções médicas

Comunicado publicado pelo Carter Center

Carter anunciou câncer de pele com metástases, em 2015. Ele teve o diagnóstico de um melanoma agressivo em agosto de 2015, já com focos da doença no fígado e no cérebro. Em dezembro do mesmo ano, Carter afirmou não ter mais câncer detectado nos exames, após um tratamento experimental.

Operação no cérebro em 2019. Jimmy Carter passou por uma cirurgia para drenar um hematoma subdural, uma hemorragia entre o cérebro e o crânio —igual ao que o presidente Lula teve no início deste mês. Quedas frequentes em casa teriam causado o problema, disse a imprensa à época.

Primeiro ex-presidente dos EUA a completar 100 anos. Jimmy Carter celebrou a data há quase três meses, em 1º de outubro deste ano. Pouco antes, um de seus netos afirmou que ele estava consciente e "animado" para votar em Kamala Harris, derrotada por Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA em novembro.

Esposa morreu em 2023. Rosalynn Carter, casada com Jimmy por 77 anos, morreu em novembro do ano passado aos 96 anos. Ela tinha demência e não conseguiu se recuperar de uma infecção urinária devido à saúde debilitada.