Xi diz que ninguém pode interromper "reunificação" da China com Taiwan

“Os povos nos dois lados do Estreito de Taiwan são uma única família. Ninguém pode romper nossos laços familiares e ninguém pode interromper a tendência histórica de reunificação nacional”, afirmou Xi em discurso transmitido pela emissora estatal chinesa CCTV.

Em discurso de Ano Novo no ano passado, Xi havia dito que a “reunificação” da China com Taiwan é inevitável e que os povos nos dois lados “deveriam estar ligados por um senso comum de propósito e compartilhar a glória do rejuvenescimento da nação chinesa”.

As tensões permaneceram altas ao longo do ano no sensível Estreito de Taiwan, especialmente após Lai Ching-te, considerado um “separatista” por Pequim, se tornar o mais recente presidente da ilha em maio.

(Reportagem da redação de Pequim)