Dino suspende repasse de emendas parlamentares para 13 ONGs

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Flávio Dino, determinou nesta sexta-feira (3) a suspensão dos pagamentos de emendas parlamentares para 13 ONGs após fiscalização da CGU (Controladoria-Geral da União).

O que aconteceu

Dino determinou uma auditoria nas 13 organizações. O ministro estabeleceu um prazo de 60 dias para apresentação de um relatório técnico sobre a fiscalização.

As 9 ONGs que apresentaram informações incompletas, segundo CGU, serão intimadas. As organizações terão dez dias para apresentar para cumprir os critérios de transparência, com publicação na internet dos valores de emendas parlamentares recebidos.