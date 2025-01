Ataques aéreos israelenses matam ao menos 37 pessoas em Gaza, dizem médicos

O diretor geral do departamento de polícia de Gaza, Mahmoud Salah, e seu assessor, Hussam Shahwan, foram mortos no ataque, de acordo com o Ministério do Interior de Gaza, administrado pelo Hamas.

"Ao cometer o crime de assassinar o diretor-geral da polícia na Faixa de Gaza, a ocupação insiste em espalhar o caos no (enclave) e aprofundar o sofrimento humano dos cidadãos", acrescentou, em um comunicado.

O Exército israelense disse que realizou um ataque com base em informações de inteligência em Al-Mawasi, a oeste da cidade de Khan Younis, e eliminou Shahwan, dizendo que ele era chefe das forças de segurança do Hamas no sul de Gaza. Não houve menção à morte de Salah.

Outros ataques aéreos israelenses mataram pelo menos 26 palestinos, seis na sede do Ministério do Interior em Khan Younis e outros no campo de refugiados de Jabalia, no norte de Gaza, no campo de Shati (Praia) e no campo de Maghazi, na região central de Gaza.

O Exército de Israel disse que visa militantes do Hamas que, segundo informações de inteligência, estavam operando em um centro de comando e controle "embutido no prédio da prefeitura de Khan Younis, na Área Humanitária".

Questionado sobre as 37 mortes que foram relatadas, um porta-voz das forças armadas israelenses disse que seguiram a lei internacional em Gaza e tomaram "precauções viáveis para mitigar danos aos civis".