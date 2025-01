Serviço de segurança da Rússia frustra ataque a bomba em Yekaterimburgo e prende 4 pessoas

O Serviço informou que os presos “compartilhavam ideias de uma organização terrorista proibida na Rússia e planejavam realizar um ato terrorista usando um dispositivo explosivo caseiro” em lugares com muita circulação de cidadãos em Yekaterimburgo.

O órgão ainda afirmou que dois dos presos tinham envolvimento no incêndio criminoso de um carro do Ministério do Interior. A agência de notícias Interfax informou que esse outro fato ocorreu no dia 22 de dezembro de 2024.

(Reportagem de Alexander Marrow)