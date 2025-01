Avião colide com gaivotas e realiza pouso de emergência em Portugal

Os passageiros foram realocados para outro voo. Apesar do incidente, ninguém ficou ferido, e todos os passageiros foram transferidos para outra aeronave, chegando à capital portuguesa com algumas horas de atraso, segundo informou o The Aviation Herald.

A companhia confirmou o incidente, chamando-o de "irregularidade operacional". Em nota, a Azores Airlines afirmou que procedimentos de segurança foram seguidos à risca, "garantindo a integridade de todos a bordo".

Colisões com aves são uma preocupação recorrente na aviação. Segundo especialistas, embora comuns, essas ocorrências representam grande perigo, especialmente em altitudes baixas, quando motores podem ser seriamente afetados.

Casos similares já marcaram a história da aviação. Em 2009, o chamado "milagre do Hudson" ganhou destaque mundial quando um Airbus A320 fez um pouso de emergência no rio Hudson, em Nova York, após colisão com aves que inutilizou os motores.

Outro caso recente chamou atenção na Coreia do Sul. Um voo da Jeju Air relatou colisão com aves pouco antes de um pouso malsucedido que resultou em explosão da aeronave.