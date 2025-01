Negociações sobre coalizão na Áustria fracassam e chanceler vai renunciar ao cargo

VIENA (Reuters) - As negociações entre os dois maiores partidos centristas da Áustria sobre a formação de um governo de coalizão sem o Partido da Liberdade, de extrema direita, fracassaram, disse o chanceler Karl Nehammer neste sábado, um dia depois que o partido liberal Neos abandonou as discussões.

"Deixarei o cargo de chanceler e de líder do (conservador) Partido Popular nos próximos dias e permitirei uma transição ordenada", disse Nehammer em uma declaração em vídeo no X neste sábado, após as negociações de coalizão com os social-democratas.

(Reportagem de François Murphy)