Morre terceira vítima de envenenamento no Piauí

Veneno de rato

Segundo a Polícia Civil, todos foram contaminados por veneno de rato, popularmente conhecido como chumbinho. O produto foi misturado ao baião de dois, prato consumido pela família no Réveillon e no primeiro dia do ano.

De acordo com Antônio Nunes, médico do IML, o veneno foi encontrado nos alimentos e no material coletado das vítimas durante a perícia. O chumbinho ataca o sistema nervoso, causa convulsões, cólicas, falta de ar, além de provocar tremores, problemas neurológicos e até a morte.

O delegado de Parnaíba, Abimael Silva, afirma que o veneno foi adicionado na comida após as celebrações de ano novo. No dia anterior, todos comeram e foram dormir. Somente quando consumiram no dia seguinte eles passaram mal.

Na avaliação de Silva, o envenenamento foi intencional e provocado dentro da própria casa. O caso não é o primeiro na família. No final de 2023, os meninos Ulisses Gabriel e João Miguel, de 7 e 8 anos, morreram ao consumir cajus envenenados. A suspeita do crime, Lucélia Maria da Conceição Silva, de 52 anos, era vizinha das crianças e foi indiciada por homicídio qualificado. Não se sabe ainda se há relação entre os episódios.