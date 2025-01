Execução de mulheres no Irã bate recorde em 2024, afirma ONG de direitos humanos

A ONG, com sede na Noruega, registrou um total de 241 mulheres executadas entre 2010 e 2024, incluindo 114 acusadas de assassinato e 107 por casos que envolvem drogas. "Muitas dessas mulheres executadas por assassinato foram vítimas de violência doméstica ou abuso sexual, e agiram por desespero", lembra a organização.

Segundo a lei islâmica de retaliação, aplicada no Irã, um assassinato deve ser "pago" com outra vida, a menos que a família da vítima perdoe ou concorde com o pagamento de uma indenização. Essa regra faz com que "o sistema judiciário iraniano raramente considere a existência de violência doméstica como circunstância atenuante", de acordo com a Iran Human Rights.

Casamento forçado após estupro

A organização cita o caso de Zahra Esmaili, forçada a se casar com seu vizinho, um funcionário do Ministério da Inteligência, depois de engravidar após um estupro. A iraniana foi acusada em 2007 de matar seu marido, que era violento com ela e seus filhos.

"A família de seu marido insistiu na retaliação e a sogra cuidou pessoalmente da execução em 2021. Seu advogado revelou mais tarde que Esmaili teve um ataque cardíaco ao presenciar a execução de um grupo de homens antes dela. "Eles penduraram seu corpo sem vida", descreve a ONG.

Outro caso de destaque foi o enforcamento em outubro de 2014 de Reyhaneh Jabbari, de 26 anos, condenada pelo assassinato de um policial da inteligência que, segundo ela, tentou agredi-la sexualmente.