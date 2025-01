Rússia derruba 8 mísseis ATACMS e captura assentamento no leste da Ucrânia, diz ministério

(Reuters) - O Ministério da Defesa da Rússia disse neste sábado que as forças russas assumiram o controle do vilarejo de Nadiya, na região de Luhansk, no leste da Ucrânia, e derrubaram oito mísseis ATACMS fabricados nos Estados Unidos.

A Reuters não pôde verificar imediatamente os relatos.

O ministério disse que seus sistemas de defesa aérea abateram 10 drones ucranianos sobre o território russo na manhã de sábado, incluindo três sobre a região norte de Leningrado.