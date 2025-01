Áustria caminha para negociações de coalizão lideradas pela extrema-direita após fracasso de centristas

O conservador Partido Popular (OVP) de Nehammer nomeou neste domingo o secretário-geral Christian Stocker como seu novo líder interino.

Stocker há muito tempo repetia a posição de Nehammer de que o OVP não governaria com o líder do FPO, Herbert Kickl, mas disse que agora as coisas mudaram.

"Espero que o líder do partido com mais votos seja encarregado de formar um futuro governo. Se formos convidados para estas conversas (de coalizão), aceitaremos o convite", disse Stocker a jornalistas.

“Portanto, não se trata de Herbert Kickl ou de mim, mas do fato de que este país precisa de um governo estável neste momento e que não podemos continuar perdendo tempo com campanhas eleitorais ou eleições”, disse.

O presidente Alexander Van der Bellen, um ex-líder dos Verdes de esquerda que expressou receios sobre Kickl se tornar chanceler, irritou o FPO ao não lhe pedir para formar um governo após a eleição, alegando que nenhum outro partido estava disposto a aderir a uma coalizão.

Embora tenha dito que a situação havia mudado, Van der Bellen não chegou a afirmar que pediria a Kickl para liderar as negociações da coalizão. Ele deve se encontrar com Kickl às 11h (7h, horário de Brasília) de segunda-feira e um novo chanceler interino também será nomeado na próxima semana, com Nehammer permanecendo no cargo até lá.