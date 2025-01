EXCLUSIVA-BYD trouxe centenas de trabalhadores chineses para a Bahia com vistos irregulares, diz auditora do trabalho

Por Fabio Teixeira e Luciana Magalhaes

SALVADOR/SÃO PAULO (Reuters) - A montadora chinesa de veículos BYD trouxe centenas de trabalhadores chineses com vistos irregulares para construir sua fábrica em Camaçari (BA), disse uma importante auditora fiscal do trabalho à Reuters nesta terça-feira, acrescentando que a empresa se comprometeu a cumprir as leis trabalhistas do Brasil para os trabalhadores que permanecerem no país.

Um total de 163 desses trabalhadores, contratados pela empreiteira da BYD, Jinjiang, foram encontrados no mês passado trabalhando em “condições análogas à escravidão”.