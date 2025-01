Hamas mantém exigência pelo fim da guerra em Gaza em acordo de reféns, com prazo de Trump se aproximando

Comentando sobre a ameaça de Trump de que haveria um "inferno" a menos que todos os reféns fossem libertados antes da sua posse, Hamdan disse: "Acho que o presidente dos EUA deve fazer declarações mais disciplinadas e diplomáticas".

Israel enviou uma equipe de autoridades de médio escalão ao Catar para negociações intermediadas por mediadores pelo Catar e pelo Egito. Segundo algumas reportagens da imprensa árabe, David Barnea, chefe do Mossad e que tem liderado as negociações, deve se juntar a eles. O gabinete do primeiro-ministro israelense não fez comentários.

Em um passo notável em direção a um acordo, uma autoridade do Hamas disse à Reuters no último domingo que o grupo havia aprovado uma lista apresentada por Israel de 34 reféns que poderiam ser libertados na fase inicial de uma trégua, junto com prisioneiros palestinos mantidos por Israel.

A lista incluía mulheres soldados israelenses, além de idosos, mulheres e civis menores de idade. O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que até o momento Israel não havia recebido nenhuma confirmação sobre se as pessoas da lista ainda estão vivas.

(Reportagem de James Mackenzie em Jerusalém, Clauda Tanios em Dubai e Nidal al-Mughrabi no Cairo)