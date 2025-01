Indústrias de carnes bovina e de frango do Brasil projetam novos recordes em 2025

FRANGO

Segundo a ABPA, a China encerrou o ano no primeiro lugar entre os importadores de carne de frango do Brasil, com 562,2 mil toneladas, apesar de uma queda de 17,6% nos volumes, seguida por Emirados Árabes Unidos, com 455,1 mil toneladas (+3,3%), Japão, com 443,2 mil toneladas (+2,2%), Arábia Saudita, com 370,8 mil toneladas (-1,6%), África do Sul, com 325,4 mil toneladas (-4,4%), Filipinas, com 234,8 mil toneladas (+7%), União Europeia, com 231,9 mil toneladas (+6,9%), entre outros destinos.

"O saldo do ano confirma as expectativas da ABPA e aponta, também, novos patamares estabelecidos em médias de embarques, superando 440 mil toneladas mensais. Os indicativos seguem positivos para 2025, com possibilidades de novas altas mensais e projeções de números relativamente superiores aos alcançados no ano encerrado, indicando a manutenção da rentabilidade das agroindústrias do setor", disse presidente da ABPA, Ricardo Santin, em nota.

O setor tem contado com custos controlados das principais matérias-primas da ração, como milho e soja, além de um dólar forte frente ao real, que ajuda nos negócios dos exportadores.

(Por Roberto Samora)