Lula decide por saída de Pimenta da Secom e escolhe publicitário Sidônio para o cargo

"Eu sei que o Sidônio é uma pessoa que tem todas as qualidades necessárias para fazer um grande trabalho aqui na Secom. Nós temos o mesmo objetivo, que é o sucesso do nosso governo, do nosso projeto. Nós achamos que isso é fundamental para o Brasil", disse.

Segundo Pimenta, a troca deverá ser formalizada "o mais rapidamente possível, provavelmente no início da semana que vem".

O ministro demissionário, que é deputado federal licenciado pelo PT do Rio Grande do Sul, disse que pediu a Lula uma semana de férias para descansar, e disse que depois conversarão para decidir se ele terá outra função dentro do governo.

Em sua fala, Sidônio disse que a nova função será um desafio para ele pelo fato de nunca ter trabalhado no serviço público. Ele afirmou que buscará informar e manter a transparência que o governo tem e que buscará alinhar um tripé: expectativa que há com o governo, a gestão e a percepção popular.

"Eu acho que a gente precisa alinhar essas três coisas. E esse é o que é o desafio nosso. Que a expectativa, a gestão e a percepção popular fiquem equilibradas no mesmo ponto. E é nesse sentido que vamos trabalhar e trabalhar com muito afinco, informando a vocês, com muita transparência, procurando a comunicação chegar na ponta", ressaltou.

(Por Ricardo Brito)