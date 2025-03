Hamas comemora aparente recuo de Trump sobre retirada de palestinos de Gaza

"Se as declarações do presidente dos EUA, Trump, representam um recuo em relação a qualquer ideia de deslocar o povo da Faixa de Gaza, elas são bem-vindas", disse Qassem no comunicado.

"Nós (Hamas) pedimos que esta posição seja reforçada, obrigando a ocupação israelense a implementar todos os termos dos acordos de cessar-fogo."

No mês passado, Trump propôs que os EUA tomassem Gaza, onde o ataque militar de Israel nos últimos 17 meses matou dezenas de milhares de pessoas. Anteriormente Trump havia sugerido que os palestinos no enclave fossem permanentemente deslocados.

No domingo, Taher Al-Nono, conselheiro político do líder do Hamas, confirmou conversas diretas e sem precedentes com Washington na capital do Catar, na semana passada, com foco na libertação de um cidadão americano-israelense detido pelo grupo militante em Gaza.

Ele acrescentou que as reuniões entre os líderes do Hamas e o negociador de reféns dos EUA, Adam Boehler, também discutiram como implementar o acordo em fases que visa encerrar a guerra com Israel em Gaza.

Israel e Hamas sinalizaram no sábado que estavam se preparando para a próxima fase das negociações de cessar-fogo, enquanto os mediadores avançavam com as conversas para estender a trégua de 42 dias, iniciada em janeiro.