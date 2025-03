Presidente de Taiwan alerta sobre esforço de "infiltração" da China e promete contramedidas

Por Yimou Lee

TAIPÉ (Reuters) - O presidente de Taiwan, Lai Ching-te, disse nesta quinta-feira que a China aprofundou suas campanhas de influência e infiltração contra a ilha democrática, e prometeu medidas para enfrentar os esforços de Pequim para "absorver" Taiwan.

Taiwan acusa a China de intensificar os exercícios militares, as sanções comerciais e as campanhas de influência contra a ilha nos últimos anos para forçar a ilha a aceitar as reivindicações de soberania chinesas.