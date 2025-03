Ataque aéreo de Israel mata 9 pessoas no norte de Gaza, diz ministério

Várias pessoas ficaram gravemente feridas com o ataque, que atingiu um carro, com vítimas dentro e fora do veículo, disseram autoridades de saúde à Reuters.

Testemunhas e jornalistas disseram que as pessoas no carro estavam em uma missão para uma instituição de caridade chamada Al-Khair Foundation em Beit Lahiya. Elas estavam acompanhadas por jornalistas e fotógrafos quando o ataque ocorreu. Pelo menos três jornalistas locais estavam entre os mortos, de acordo com a mídia palestina.

O exército israelense disse em um comunicado que atingiu dois indivíduos identificados como "terroristas", que operavam um drone que, segundo Israel, representava uma ameaça às forças em Beit Lahiya.

Mais tarde, os militares atingiram vários outros suspeitos que, segundo eles, haviam recolhido o equipamento do drone e entrado em um veículo.

Os militares não disseram como determinaram que os indivíduos atingidos eram "terroristas", nem forneceram detalhes sobre a ameaça que o ataque representava para seus soldados.

O incidente ressalta a fragilidade do acordo de cessar-fogo de 19 de janeiro, que interrompeu os combates em larga escala na Faixa de Gaza. Autoridades de saúde palestinas dizem que dezenas de pessoas foram mortas por fogo israelense apesar da trégua.