Milhares de manifestantes em Belgrado enfrentam polícia e apoiadores de presidente sérvio

Do outro lado da rua, centenas de veteranos de brigadas militares de elite, com boinas marrons e motociclistas, ambos aliados dos estudantes, fizeram fila enquanto a marcha prosseguia entre o prédio do parlamento e a praça Slavija, nas proximidades.

Os estudantes providenciaram seus próprios seguranças, vestidos com coletes amarelos fluorescentes, entre a polícia e os manifestantes.

"Acredito que tensões e problemas não surgirão a menos que o regime os provoque", disse Bojan Popovic, 22, um estudante carregando uma bandeira sérvia.

As ruas ficaram lotadas enquanto os manifestantes mantinham o clima festivo, acendendo sinalizadores e gritando palavras de ordem.

Os estudantes exigem a divulgação de documentos sobre o desastre da estação ferroviária do ano passado na cidade de Novi Sad e a responsabilização dos envolvidos.

Muitos viajaram centenas de quilômetros a pé ou de bicicleta.