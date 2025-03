Sergio Moro defende anistia, mas condena invasões em 8 de janeiro

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) usou as redes sociais para defender anistia aos envolvidos nos ataques golpistas do 8 de janeiro.

O que aconteceu

Moro disse que é "favorável à anistia para os manifestantes do 8/1" e considera as punições excessivas. O senador, porém, ponderou e afirmou que é contrário às invasões: "Ninguém concorda com a invasão de prédios públicos e o vandalismo, mas as punições, com até 17 anos de prisão, são excessivas e arbitrárias."

Na mesma publicação, o senador também se manteve crítico ao governo Lula, que classificou como "desastre". Por fim, Moro disse que não estaria presente no ato organizado no Rio de Janeiro.