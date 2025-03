Zelenskiy pressiona aliados por garantias e tropas estrangeiras na Ucrânia

(Reuters) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse neste sábado que pediu aos aliados ocidentais de Kiev que dessem "uma posição clara" sobre garantias de segurança, incluindo a possibilidade de um contingente de tropas estrangeiras em solo ucraniano com apoio dos EUA.

Os comentários foram feitos depois que o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, realizou uma ligação virtual com outros líderes e aliados europeus, incluindo Zelenskiy.

Starmer disse que uma "coalizão dos dispostos" ajudaria a proteger a Ucrânia "na terra, no mar e no céu", no caso de um acordo de paz com a Rússia.