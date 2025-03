Suspense máximo na eleição presidencial do COI

As rígidas regras de confidencialidade da campanha também proíbem qualquer apoio explícito de um membro do COI, e os candidatos sabem que devem ser cautelosos com as demonstrações de simpatia que recebem.

O britânico Sebastian Coe, candidato à presidência e diretor dos Jogos Olímpicos de Londres-2012, gosta de lembrar que "nunca conheceu um membro do COI que não tenha votado por Londres", embora a capital britânica tenha vencido Paris apenas na última rodada de votação, por 54 votos a 50.

Além disso, a passagem de uma rodada para outra sem possibilidade de discussões e sem conhecer os resultados ou a ordem dos candidatos ainda na disputa faz com que a transferência de votos seja tão crucial quanto imprevisível.

- Um primeiro mandato de oito anos -

O vencedor da votação de quinta-feira tomará posse no próximo dia 24 de junho para um primeiro mandato que durará até junho de 2033, antes de uma possível reeleição por mais quatro anos. Na história do COI, todo presidente que buscou a reeleição foi reconduzido sem oposição.

No entanto, para isso, será necessário respeitar o limite de idade de 70 anos, que pode ser estendido por mais quatro anos. Entre os sete candidatos, Sebastian Coe é o único que não poderia completar seu primeiro mandato, pois chegará aos 74 anos em 2030, dentro de apenas cinco anos.