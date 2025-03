Bolsonaro reúne multidão em ato com críticas a Moraes antes de STF julgar denúncia de golpe

O ex-presidente também chamou a acusação de tentativa de golpe de "historinha". "Que golpe é este que eu tenho que provar que não dei? Tem que ser o contrário. Eles que têm que provar que eu tentei".

Os manifestantes enfrentavam o sol e o calor de Copacabana com roupas verde e amarelo, cartazes e palavras de ordem em defesa da anistia e do ex-presidente, como "Volta, Bolsonaro" e "Saudades do meu ex".

O ato foi marcado pelo tom político, com críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, à inflação e ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

O pastor Silas Malafaia, apoiador de Bolsonaro, fez um dos discursos mais incisivos ao chamar Lula de "ladrão" e "líder de quadrilha", além de qualificar Moraes como "criminoso" e "ditador".

"Há seis anos presidiu inquérito de fake news. É ilegal e imoral, porque não tem participação do Ministério Público", disse Malafaia em relação a Moraes. "É crime de opinião de Alexandre de Moraes num Estado democrático de direito."

Apontado como possível adversário de Lula na eleição presidencial de 2026 caso Bolsonaro não possa concorrer, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, discursou em apoio ao ex-presidente.