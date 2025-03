Ataques israelenses matam mais de 400 pessoas em Gaza, dizem palestinos, ameaçando colapso total da trégua

ATAQUE MAIS MORTAL DESDE ACORDO DE CESSAR-FOGO

Os ataques foram muito mais amplos em escala do que os ataques regulares de drones que Israel disse ter realizado recentemente contra militantes suspeitos, e seguem semanas de esforços fracassados para chegar a um acordo sobre a extensão da trégua acordada em 19 de janeiro.

Testemunhas em Gaza contatadas pela Reuters disseram que os tanques israelenses bombardearam áreas em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, forçando muitas famílias que haviam retornado após o cessar-fogo a deixar suas casas novamente e seguir para o norte, para Khan Younis.

Entre os mortos estava Mohammad Al-Jmasi, membro sênior do escritório político do Hamas, e membros de sua família, incluindo os netos, que estavam na casa dele na Cidade de Gaza quando ela foi atingida por um ataque aéreo, disseram fontes do Hamas e parentes. Ao todo, pelo menos cinco oficiais sênior do Hamas foram mortos, juntamente com membros de suas famílias.

Em Washington, um porta-voz da Casa Branca disse que Israel havia consultado o governo dos EUA antes de realizar os ataques.

"O Hamas poderia ter liberado os reféns para estender o cessar-fogo, mas, em vez disso, optou pela recusa e pela guerra", declarou o porta-voz da Casa Branca Brian Hughes.