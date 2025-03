Filho 03 de Bolsonaro faz confissão de culpa ao tirar férias do mandato

"Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua gestapo da Polícia Federal merecem", disse ele no vídeo.

Uma dessas ações foi a articulação para que o Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos EUA aprovasse um projeto de lei que prevê deportação e veto de entrada a qualquer estrangeiro que, na opinião do governo norte-americano, atue contra a liberdade de expressão. Na prática, a proposta foi criada para impor sanções a Alexandre de Moraes, que suspendeu plataformas digitais instaladas no Brasil que se negaram a cumprir a lei e a obedecer a Justiça em território nacional.

O projeto ainda precisa ser aprovado no plenário da Câmara e do Senado e tem um longo caminho pela frente, mas já vem sendo usado como ferramenta de discurso de bolsonaristas, do bilionário Elon Musk (que detesta Moraes devido à suspensão temporária do X por aqui) e da gestão Donald Trump (que pressiona para que empresas norte-americanas tenham privilégios em outros países).

Eduardo Bolsonaro cita cinco vezes a palavra "passaporte". Gasta boa parte do seu discurso demonstrando preocupação em ter o documento apreendido após um pedido feito ao STF por parlamentares do PT por ele estar conspirando no exterior contra as instituições. Aponta que, se isso ocorrer, ele teria limitada sua capacidade de denunciar o que chama de "crimes" do STF no exterior.

"Se Alexandre de Moraes quer apreender o meu passaporte ou mesmo me prender para que eu não possa mais denunciar os seus crimes nos Estados Unidos, então é justamente aqui que eu vou ficar e trabalhar mais do que nunca", disse. Os seguidores vão ler isso como um ato heroico. Mas quem sabe o contexto, entende a confissão.

Seu pai teve o passaporte apreendido em fevereiro de 2024 por decisão judicial. Logo na sequência, fez um test drive de fuga na Embaixada da Hungria, governada pela extrema direita, onde ficou por dois dias. Desde então, há uma aposta de que ele pode fugir para os EUA caso venha a ser condenado.