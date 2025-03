EUA poderiam operar usinas de energia da Ucrânia se isso ajudar no cessar-fogo, diz secretário de Energia

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, disse que os Estados Unidos poderiam intervir para administrar as usinas de energia ucranianas se isso fosse útil para garantir um cessar-fogo e trazer a paz ao país devastado pela guerra.

O presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, durante um telefonema nesta quarta-feira, que os EUA poderiam ajudar a administrar, e possivelmente possuir, as usinas nucleares da Ucrânia, de acordo com um comunicado do governo norte-americano.

Zelenskiy disse que a Ucrânia iniciou conversas com os EUA sobre seu possível envolvimento na restauração da maior usina nuclear da Europa, na região ucraniana de Zaporizhzhia, que está paralisada desde que as tropas russas a ocuparam em 2022.