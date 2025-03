Exército sudanês diz que tem controle do palácio presidencial em Cartum

Enquanto isso, a RSF consolidou o controle no oeste, endurecendo as linhas de batalha e levando o país a uma divisão de fato. A RSF está trabalhando para estabelecer um governo paralelo nas áreas que controla, embora não se espere que ela receba amplo reconhecimento internacional.

O Exército afirmou que também assumiu o controle de ministérios e outros prédios importantes no centro de Cartum. Fontes militares disseram que os combatentes da RSF haviam se retirado a cerca de 400 metros de distância.

A RSF tomou rapidamente o palácio em Cartum, juntamente com o resto da cidade, após o início da guerra em abril de 2023 sobre a integração dos paramilitares às Forças Armadas.

O Exército compartilhou vídeos de soldados aplaudindo no palácio, com suas janelas de vidro quebradas e paredes marcadas com buracos de bala.

A RSF não comentou imediatamente sobre a retomada do palácio e os avanços do Exército em Cartum.

No final da quinta-feira, o grupo disse que havia tomado uma base importante do Exército em Darfur do Norte, uma região no oeste do país.