FBI reduz equipe e rastreamento de investigações de terrorismo doméstico, dizem fontes

Algumas fontes afirmaram que as mudanças reduzirão a capacidade do FBI de monitorar as ameaças representadas por supremacistas brancos e grupos de milícias e, potencialmente, dificultarão a capacidade da polícia de barrar as conspirações. As mudanças ocorrem apesar dos repetidos avisos das autoridades norte-americanas nos últimos anos de que os extremistas domésticos violentos representam algumas das ameaças mais significativas à segurança dos Estados Unidos.

"Acho que há um desejo mais amplo no governo de, na melhor das hipóteses, ignorar os dados e enfiar a cabeça na areia e, na pior, realinhar os recursos para longe dessa batalha", disse Jacob Ware, especialista em terrorismo doméstico do Conselho de Relações Exteriores.

O FBI não respondeu diretamente às perguntas da Reuters sobre as mudanças, mas disse que está comprometido em "proteger os EUA de muitas ameaças, incluindo terrorismo, crimes violentos, tráfico de drogas e ataques cibernéticos".

"Todo o nosso trabalho está focado em proporcionar comunidades mais seguras para nossos cidadãos todos os dias", informou o comunicado.

A liderança do FBI recentemente transferiu agentes e analistas de inteligência de sua Seção de Operações de Terrorismo Doméstico, que apoia investigações realizadas nos 55 escritórios de campo do FBI e fornece informações sobre ameaças domésticas, de acordo com cinco fontes informadas sobre as mudanças.

Duas fontes familiarizadas com as medidas disseram que cerca de 16 pessoas foram realocadas da seção, que teria centenas de funcionários se estivesse totalmente equipada. Uma outra fonte afirmou que autoridades graduadas do FBI discutiram a dissolução total da seção, embora uma decisão final ainda não tenha sido anunciada.