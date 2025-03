Enviado dos EUA está otimista com negociações sobre Ucrânia e diz que Putin quer paz

O enviado especial dos Estados Unidos Steve Witkoff expressou otimismo no domingo antes de negociações na Arábia Saudita sobre a guerra na Ucrânia, e disse acreditar que o presidente russo, Vladimir Putin, quer acabar com o conflito que já dura três anos.

Sinto que ele quer a paz.

Witkoff à Fox News.

Uma delegação dos EUA mantinha conversações no final do domingo na Arábia Saudita com autoridades ucranianas sobre um possível cessar-fogo parcial entre a Ucrânia e a Rússia. As autoridades norte-americanas e russas conversarão na segunda-feira, também na Arábia Saudita.