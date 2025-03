'Buraco no céu' assusta moradores de cidade supostamente marcada por óvni

Primeira cidade a ter roteiro turístico de óvnis

Conhecida como a "Rota dos ETs", Peruíbe é famosa por supostos avistamentos de atividade extraterrestre desde a década de 1990, o que atrai turistas curiosos.

Marca de óvni. A marca deixada por um suposto óvni no bairro Balneário São João Batista chama a atenção de visitantes. Moradores acreditam que o óvni tenha pousado em uma área de vegetação numa madrugada de outubro de 2017.

Há quem acredite e quem discorde da presença de extraterrestres. O guia e monitor ambiental Márcio Ribeiro conta que os moradores criaram teorias sobre o "buraco" nas redes sociais, dividindo opiniões.