SP: Chuva intensa é registrada hoje; semana também pode ter tempestades

O calor dos últimos dias, o vento em altos níveis da atmosfera e a umidade elevada provocaram chuvas intensas hoje no estado de São Paulo. Várias cidades receberam o alerta da Defesa Civil de chuvas severas. Segundo a Climatempo, próximos dias devem ser marcados por nuvens e chuvas intensas.

O que aconteceu

Semana passada foi marcada por muito calor e chuvas pontuais no fim do dia, por causa da combinação da umidade relativa do ar elevada e do próprio calor. Hoje, porém, ventos muito fortes nas camadas mais altas da atmosfera, combinadas com a umidade do ar trazida do oceano e o próprio calor foram os combustíveis necessários para nuvens mais carregadas. O próprio vento também atingiu alguns municípios.

Campinas, Cotia e Carapicuíba receberam alertas de chuva severa da Defesa Civil. Sistema começou a funcionar no final do ano passado, e emite um alerta para todos os telefones celulares, mesmo aqueles em modo silencioso, informando sobre a aproximação das chuvas. Quedas de árvores foram registradas, mas, segundo a Defesa Civil, até 15h50 não havia nenhum dano preocupante.